Johannesburg (dpa) - Europas Fußball-Großmächte müssen trotz des schlechtesten Abschneidens in der WM-Geschichte derzeit nicht um ihr Startkontingent für das Turnier 2014 in Brasilien fürchten. «Darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Das steht derzeit überhaupt nicht auf der Tagesordnung», sagte FIFA-Generalsekretär Jêrome Valcke. In Südafrika werden von den 13 Teams aus Europa nur drei das Viertelfinale erreichen. Seit 1930 hatten noch nie so wenig Mannschaften vom Alten Kontinent unter den letzten acht WM-Teams gestanden. Die Entscheidung über die Kontingente der sechs Kontinentalföderationen für 2014 fällt das FIFA-Organisationskomitee im kommenden Jahr.

Portugals Deco fit für Achtelfinale gegen Spanien

Magaliesburg (dpa) - Portugals Mittelfeldspieler Deco hat sich rechtzeitig vor dem Achtelfinale gegen Spanien fitgemeldet. Der Profi vom englischen Meister FC Chelsea hatte in den Vorrundenspielen gegen Brasilien und Nordkorea wegen einer Hüftverletzung nicht mitwirken können.

Berater: Nordkorea-Spieler wechselt in die Schweiz

Lupsingen (dpa) - Die Fußball-WM hat sich für den ersten Nordkoreaner mit einem Wechsel nach Europa gelohnt. Rechtsverteidiger Cha Jong Hyok werde in der kommenden Saison für den Schweizer Zweitligisten FC Wil spielen, sagte der Spielerberater Karl Messerli der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag. «Nach einem halben Jahr werden wir ihn an einen größeren Verein weitergeben. Es laufen gerade Verhandlungen», sagte der Schweizer, der nach eigenen Angaben die Europa-Transferrechte an Nordkoreas Auswahlspielern hält.

Petzschner unterliegt Nadal nach großem Kampf

London (dpa) - Philipp Petzschner hat die Überraschung verpasst und ist nach großem Kampf bei den All England Championships gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal ausgeschieden. Der Bayreuther unterlag am Samstag in Wimbledon dem Champion von 2004 aus Spanien mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. Raus ist auch Tobias Kamke. Der Qualifikant aus Lübeck verlor gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 1:6, 4:6, 6:7 (1:7). Als einziger Deutscher steht der Deggendorfer Daniel Brands im Achtelfinale, wo er am Montag auf den Tschechen Tomas Berdych trifft.