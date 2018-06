Huntsville/Stuttgart (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) traut dem deutschen Team im Achtelfinale der Fußball-WM gegen England einen Sieg zu. «Ich wünsche der deutschen Mannschaft alles Gute. Ich sag mal, ich tippe 2:1», sagte sie am Samstag im kanadischen Huntsville den ARD-«Tagesthemen».

Merkel werde am Rande des G20- Gipfels gemeinsam mit dem britischen Premierminister David Cameron am Sonntag zumindest die zweite Halbzeit des Klassikers anschauen. Die Bundeskanzlerin betonte, natürlich werde man für unterschiedliche Mannschaften fiebern.

Zuvor hatte auch Bundespräsidentenkandidat Christian Wulff (CDU) auf einen Sieg des Teams von Bundestrainer Joachim Löw gesetzt. «2:1 für Deutschland nach Verlängerung», sagte Wulff am Samstag in Stuttgart. Der niedersächsische Ministerpräsident räumte ein, dass bei dem Tipp auch ein wenig Hoffnung im Spiel sei. Doch er setze darauf, dass sich wieder der Spruch des früheren englischen Nationalstürmers Gary Lineker erfülle, wonach am Ende eines Fußballspiels immer die Deutschen gewinnen.