Kapstadt (dpa) - Die deutschen und englischen Fans in Bloemfontein werden vor und nach dem Spiel nicht dürsten müssen: Die Behörden der Provinz Free State haben Beschränkungen beim Alkoholverkauf und -Ausschank gelockert.

So darf am Sonntag während der üblichen Geschäftszeiten Alkohol in Supermärkten und Getränkeläden verkauft werden. Zudem soll in den Kneipen und Restaurants auch nach Mitternacht unbeschränkt Bier oder Whiskey ausgeschenkt werden können. Die Polizei werde aber als Präventivmaßnahme angesichts der zahlreichen Fans aus Europa «eine hohe Sichtbarkeit» auf den Straßen der Stadt demonstrieren, betonte der Regierungssprecher Khotso Tau.