Bloemfontein (dpa) - Das Fieber steigt: Um 16 Uhr wird der WM- Knüller Deutschland gegen England angepfiffen. Auflaufen im Achtelfinale in Bloemfontein werden von der Insel Top-Spieler wie Wayne Rooney, Frank Lampard oder Steven Gerrard. «Wir sind in der Lage, England zu schlagen», sagte Bundestrainer Joachim Löw selbstbewusst. Löw verspricht den Millionen Fans in der Heimat einen großen Kampf. Ihn plagen allerdings große Personalsorgen. Der Einsatz von Mittelfeldchef Bastian Schweinsteiger hängt an einem seidenen Faden. Auch Jérome Boateng ist fraglich.

