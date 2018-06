Durban (dpa) - Otto Rehhagel sieht das Ende seiner Trainerkarriere noch nicht gekommen. Der Ex-Coach der griechischen Fußball- Nationalmannschaft will weitermachen. Er fühle sich fit, sagte der 71-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag». Es habe in den vergangenen zwei Monaten schon Anfragen gegeben. Einzelheiten wollte Rehhagel aber noch nicht nennen. Er hatte sich nach dem Vorrunden-Aus der griechischen Nationalmannschaft bei der WM in Südafrika als Trainer zurückgezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.