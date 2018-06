Berlin (dpa)- In der FDP soll es nach dem Willen von Parteichef Guido Westerwelle keinen Kurswechsel geben. In einem Grundsatzpapier für die Klausursitzung der Partei- und Fraktionsführung schrieb er, die FDP nehme einen neuen Anlauf. Aber man bleibe bei den Zielen. Das Papier lag der Nachrichtenagentur dpa vor. Es soll am Abend unter allen FDP-Vorstandsmitgliedern verteilt werden. Zusammen mit der Fraktionsführung sollen sie bis morgen über Auswege aus der Krise der Partei beraten. Die FDP steckt seit Monaten im Umfragetief.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.