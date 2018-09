Inhalt Seite 1 — Abgestürzter Schumacher hadert mit Rennleitung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Valencia (dpa) - Verzockt oder verschaukelt: Noch nie war Michael Schumacher in dieser Formel-1-Saison so nah dran an einem Top- Ergebnis wie beim Großen Preis von Europa. Doch eine rote Ampel machte in Valencia alle Hoffnungen des Rekordweltmeisters zunichte.

Statt auf einem möglichen Podiums-Platz verschwand Schumacher mit Rang 15 im Niemandsland des Fahrerfeldes. Die Schuldigen hatten er und die Mercedes-Verantwortlichen schnell gefunden: die Rennleitung. Zweifel an der eigenen Strategie: keine.

«Wir wollen Klarheit über die Situation mit dem Safety Car haben», forderte Schumacher. «Denn die rote Ampel beim Ausgang nach meinem ersten Boxenstopp hat ein Rennen zerstört, das uns ansonsten sehr gute Möglichkeiten geboten hätte.» Die Strategie sei richtig gewesen, «denn wir haben eine Chance genutzt, die uns nah ans Podium hätte bringen können».

Ein gutes Ergebnis wäre für Mercedes und vor allem für den Formel- 1-Rückkehrer enorm wichtig gewesen, um alle Kritiker und Zweifler vorerst ruhig zu stellen. Umso lauter die Beschwerden über die aus ihrer Sicht große Ungerechtigkeit.

In der Safety-Car-Phase nach dem Unfall von Red-Bull-Pilot Mark Webber war Schumacher als einer der letzten in der zwölfte Runde an die Box beordert worden, um von den harten auf die weichen Reifen zu wechseln. Als der 41-Jährige wieder rausfahren wollte, schaltete die Rennleitung die Ampel auf rot. Er musste so lange warten, bis das gesamte Feld mit dem Safety-Car-Wagen an der Spitze an ihm vorbeigefahren war und er sich am Ende wieder einreihen durfte. Das Rennen war damit für ihn gelaufen.

Ohne den Zwangsstopp hätte sich der siebenmalige Champion hinter dem zweitplatzierten McLaren-Piloten Lewis Hamilton, aber noch vor dem weit zurückliegenden Japaner Kamui Kobayashi wieder einfädeln können - so zumindest die Kalkulation des Rennstalls. Schumacher hätte dann ohne weiteren Stopp durchfahren sollen. «Unsere Berechnungen sagten, dass die weichere Reifenmischung bei ihm bis zum Ziel halten würde», meinte Teamchef Ross Brawn.

Brawn hatte wie Schumacher kein Verständnis für die Entscheidung der Rennkommissare: «Hinter dem Safety-Car hatte sich noch keine Schlange gebildet, aber die Boxengasse sollte nicht geschlossen sein, bis sich eine Schlange bildet», sagte er.