Istanbul (dpa) - Die türkische Regierung erhöht den Druck auf Israel: Am Wochenende habe die Türkei einem israelischen Militärflugzeug den Überflug verboten, berichtete die türkische Tageszeitung «Hürriyet».

Ankara setze damit erstmals eine frühere Entscheidung um, die 2009 nach dem Einmarsch Israels in den Gazastreifen getroffen worden sei. Der Streit um das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser war eskaliert, nachdem israelische Soldaten Ende Mai das türkische Hilfsschiff «Mavi Marmara» in internationalen Gewässern erstürmt und neun türkische Gaza-Aktivisten getötet hatten.

Flugrechte für israelische Militärmaschinen würden im Einzelfall entschieden, verlautete am Montag aus dem Außenministerium in Ankara. Ein Regierungssprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, Medienberichte über ein generelles Überflugverbnot für israelische Flugzeuge seien falsch. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel am Wochenende beim Gipfeltreffen der G-20 in Toronto erneut zu einer Entschuldigung für den Angriff auf die «Mavi Marmara» aufgefordert.

Die türkische Tageszeitung «Radikal» berichtete unterdessen, Hintergrund der türkischen Entscheidung sei auch das Eindringen eines israelischen Spionageflugzeuges in den türkischen Luftraum im März des Jahres. Kurz darauf seien der Türkei Berichte bekanntgeworden, wonach der israelische Geheimdienst hinter dem Mord an einem syrischen Geschäftsmann in Budapest stecke und die Besatzung des Spionageflugzeuges den Einsatz unterstützt habe.