Berlin (dpa) - Die FDP will ohne großen Kurswechsel, aber mit einem pragmatischeren Regierungskurs ihr schlechtes Image überwinden. In der Steuerdebatte der Liberalen sind auch Einnahmeverbesserungen für den Staat nicht mehr tabu.

Guido Westerwelle bleibt trotz der schlechten Umfrage- und Sympathiewerte Parteichef und Außenminister. In der Parteiführung wird er allerdings entlastet.

«Wir Freien Demokraten machen einen neuen Anlauf», sagte er am Montag nach einer zweitägigen Klausur der FDP-Führung in Berlin. «Aber wir bleiben bei unseren Themen und unserem Kurs.» Westerwelle gab auch eigene Fehler zu. Die FDP kommt nach knapp 15 Prozent bei der Bundestagswahl in Umfragen derzeit nur noch auf rund 5 Prozent. Westerwelle hat so schlechte Werte wie kein Außenminister je zuvor.

Bei der Klausur sah sich Westerwelle nach Angaben von Teilnehmern nicht mit der Forderung nach einer Ämtertrennung konfrontiert. Der 48-Jährige soll aber in der Parteiführung von Arbeit entlastet werden. Dabei richtet sich das Augenmerk vor allem auf Generalsekretär Christian Lindner (31), der auch das neue FDP-Grundsatzprogramm erarbeiten soll.

Der schleswig-holsteinische FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki, der oft zu den Kritikern der Parteiführung gehört, sieht die Rolle Westerwelles, aber auch Lindners gestärkt. Die Partei müsse jetzt inhaltlich und personell breiter auftreten als bisher, sagte er der dpa.

Westerwelle sagte dazu: «Wir waren keine Ein-Thema-Partei, wir waren keine Ein-Mann-Partei, und wir werden es auch nicht werden.» Als Regierungspartei müsse man die Arbeit aber auf mehr Schultern verteilen als in der Opposition.

Zur Arbeit der schwarz-gelben Koalition sagte der Vizekanzler, in den vergangenen Monaten sei «zu oft zu tief gestritten» worden. «Was sich ändern muss, sind Form und Stil der Auseinandersetzungen.» Die Bürger müssten erkennen können, dass man einem «gemeinsamen Ziel» verpflichtet sei. «Wir wollen uns neues Vertrauen und neue Glaubwürdigkeit erarbeiten.» Man müsse aus einer «schwierigen Phase» zu neuen Erfolgen kommen.