Jena (dpa) - Sie gilt als die größte Blume der Welt und blüht nun erstmals auch in Thüringen: Der Titanenwurz (Amorphophallus titanum). Wie Angela Overmeyer vom Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena berichtete, hat die gigantische Blüte am Montagnachmittag damit begonnen, sich zu öffnen.

Allerdings blüht der Titanenwurz maximal 24 Stunden lang. Die Blüte war laut Overmeyer am Nachmittag 1,59 Meter hoch und hatte einen Umfang von 1,09 Meter.

Der Titanenwurz ist eigentlich in den Urwäldern Sumatras zu Hause. Wer sich von der riesigen Blüte einen lieblichen Duft erwartet, wird enttäuscht. Sie gibt einen übelriechenden Aasgeruch ab und imitiert so einen Tierkadaver. Damit lockt die Pflanze nachtaktive Aaskäfer sowie Bienen als Bestäuber an. Die Pflanze in Jena wurde aus Samen gezogen, die im Palmengarten in Frankfurt am Main gesammelt wurden.