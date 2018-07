Berlin (dpa) - Thomas Bach will den deutschen Sport weiterhin anführen. Der 56 Jahre alte Wirtschaftsanwalt aus Tauberbischofsheim erklärte vor den Präsidiumsmitgliedern des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Berlin seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus sicherer Quelle. Aus dem DOSB-Präsidium will sich nur der für den Leistungssport zuständige Vizepräsident Eberhard Gienger nicht mehr zur Wiederwahl stellen Bach ist der Gründungspräsident des DOSB, der 2006 aus der Fusion von Deutschem Sportbund (DSB) und Nationalem Olympischen Komitee (NOK) hervorgegangen ist. Die Neuwahlen des Präsidiums sind wichtigster Programmpunkt der DOSB-Mitgliederversammlung am 4. Dezember in München.

Bachs Wiederwahl gilt als sicher, zumal auch eine personelle Alternative im Sport nicht in Sicht ist. Unter seiner Führung hat sich der Dachverband mit seinen 27 Millionen persönlichen Mitgliedschaften zu einer in Staat und Gesellschaft respektierten Interessensvertretung des Sports entwickelt. Seine Positionen, die Kooperation und Autonomie gleichermaßen beinhalten, werden mit einer Stimme vertreten. Als sportpolitische Stütze wirkt dabei der ehemalige Grünen-Politiker Michael Vesper als DOSB-Generaldirektor.

Zu den Erfolgen der letzten vier Jahre zählt die finanzielle Konsolidierung der Organisation, trotz immer stärker werdender internationaler Konkurrenz die Behauptung einer führenden Position im olympischen Leistungssport und seine Unterstützung durch den Staat auf Rekordniveau. Nicht gelungen ist bisher das schwierige Unterfangen, den Sport als ein Staatsziel im Grundgesetz zu verankern und ihn damit auch in seiner ganzen Breite zu stärken.

Fraglich erscheint, ob Bach auch ohne Münchens Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2018 erneut kandidieren würde. Der Fecht-Olympiasieger von 1976 betreibt Sport und Wirtschaft als Doppelberuf in Sieben-Tage-Wochen. Gefordert ist er in seinen Ehrenämtern des Sports auch als Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) mit besonderer Zuständigkeit für das Sanktionieren von Dopingfällen und den Verkauf europäischer Fernsehrechte. Ohne DOSB-Präsidentenamt würde Bach, national wie international, nicht mehr das gleiche Gewicht für Münchens großes Anliegen einbringen können, worüber das IOC am 6. Juli 2011 im südafrikanischen Durban entscheidet.

Das könnte auch eine Rolle spielen bei Bachs Überlegungen, ob er sich 2013 um die Nachfolge des IOC-Präsidenten Jacques Rogge bewerben soll. Aus heutiger Sicht hätte der Deutsche die größte Chance, von den 113 persönlichen IOC-Mitgliedern in das höchste Amt des Weltsports befördert zu werden. Fragen zu einer möglichen Kandidatur hat er bisher immer als nicht aktuell abgewiesen.

Zur großen Herausforderung einer um vier Jahre verlängerten Amtszeit als deutscher Sportchef dürfte für Bach neben Münchens Kandidatur die künftige Finanzierung des Breitensports werden. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die finanzielle Förderung durch die Bundesländer auch dadurch gesunken, dass die Einnahmen aus dem Glücksspiel stark zurückgegangen sind. Im kommenden Jahr läuft das durch einen Staatsvertrag regulierte stattliche Wettmonopol aus. Gelingt es dem Sport nicht, seine Forderung nach einer «staatlich regulierten Öffnung des Sportwettenmarktes» durchzusetzen, stehen ihm ganz schwere Zeiten bevor.