Pretoria (dpa) - Argentiniens Fußball-Nationaltorhüter Sergio Romero wünscht sich im Viertelfinal-Knüller gegen Deutschland kein Elfmeterschießen.

«Argentinien spielt ein gutes Turnier wie 2006, aber da hatte Argentinien kein Glück bei den Elfmetern. Ich hoffe, dass das Spiel gegen Deutschland in 90 Minuten beendet wird», sagte Romero am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Pretoria.

Vier Monate nach dem 1:0-Sieg der «Gauchos» in einem Freundschaftsspiel in München fand der 23-Jährige lobende Worte für das DFB-Team um Kapitän Philipp Lahm. Deutschland hat eine starke Mannschaft und viele groß-gewachsene Spieler, sagte Romero, der einen harten Kampf erwartet.

Coach Diego Maradona ließ im Trainingsspiel am Montag unter Flutlicht nur die Reservisten kicken. Die siegreichen Spieler vom 3:1 im Achtelfinale absolvierten ein Regenerationstraining.