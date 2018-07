Mexiko-Stadt (dpa) - Unbekannte haben kurz vor Regionalwahlen in Mexiko einen ranghohen Politiker umgebracht. Rodolfo Torre Cantú galt als aussichtsreichster Kandidat der PRI-Partei für den Posten des Gouverneurs im Bundesstaat Tamaulipas. Er sei in einem Hinterhalt ermordet worden, berichtet das mexikanische Fernsehen. Die Hintergründe sind noch unbekannt. In den vergangenen Tagen waren bereits zwei Bürgermeister erschossen worden. Am Sonntag stehen in 14 der 32 mexikanischen Bundesstaaten Regional- und Kommunalwahlen an.

