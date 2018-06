London (dpa) - Mehr Druck für die Regierung in Afghanistan: Nach Meinung von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg muss sie mit einer Abzugsperspektive für die internationalen Truppen zum Handeln gedrängt werden. Es müsse klar sein, dass die Soldaten nicht «bis zum Sanktnimmerleinstag» am Hindukusch bleiben würden, sagte er in London. Er hatte sich dort mit seinem britischen Amtskollegen Liam Fox getroffen. Zu Guttenberg rief auch zu einer noch größeren Zusammenarbeit der NATO-Staaten auf.

