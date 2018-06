Johannesburg (dpa) - Brasilien und die Niederlande kämpfen heute bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika um den Einzug ins Viertelfinale. Die Brasilianer treffen in ihrem Achtelfinale am Abend auf Chile. Zuvor kommt es zum europäischen Vergleich zwischen dem Oranje-Team und der Slowakei. Gestern hatte die Deutsche Fußball- Nationalmannschaft das Viertelfinale erreicht. Die DFB-Elf besiegte England mit 4:1. Am kommenden Samstag trifft Deutschland auf Argentinien. Die Südamerikaner hatten sich mit einem 3:1-Sieg gegen Mexiko für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

