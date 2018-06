Berlin (dpa) - Die FDP-Führung setzt heute ihre Klausurtagung zum künftigen Kurs der Partei fort. Am Mittag will Parteichef Guido Westerwelle Ergebnisse verkünden. Angesichts des Umfragetiefs war in den vergangenen Tagen der Ruf nach Kurskorrekturen laut geworden. Diese hatte Westerwelle zum Auftakt der Klausur von Partei- und Fraktionsvorstand aber abgelehnt. Auch Generalsekretär Christian Lindner machte am Abend klar, dass das Ziel Steuersenkungen nicht aufgegeben werden soll. Er ließ aber offen, wann es erreicht werden soll.

