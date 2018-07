Berlin (dpa) - Einen Tag vor der Bundespräsidentenwahl haben die Kandidaten um die Unentschlossenen geworben. Die Union rechnet mit einem Sieg des schwarz-gelben Bewerbers Christian Wulff in der Bundesversammlung. Wulff selbst zeigte sich optimistisch, bereits im ersten Wahlgang die erforderlichen Stimmen zu erhalten. Der von SPD und Grünen ins Rennen geschickte Joachim Gauck warb in der Linksfraktion um Stimmen. Die Linke will über ihr Verhalten in einem etwaigen dritten Wahlgang erst kurzfristig entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.