Frankfurt/Main (dpa) - Die Kosten für die Wiedergutmachung der Umweltschäden nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko sind aus Sicht des britischen Ölkonzerns BP derzeit nicht bezifferbar. Der Energieriese hatte einen Hilfsfonds von 20 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) aufgelegt.

«Das ist natürlich keine Obergrenze, sondern verbunden mit den potenziell nicht limitierten Forderungen in der Zukunft», sagte der BP-Chefökonom Christof Rühl am Montagabend auf einer Veranstaltung in Frankfurt.

Das Unternehmen müsse enorme Anstrengungen leisten, um auch künftig Geldreserven für die Folgen der Katastrophe zurückzustellen. Unter anderem sprach Rühl von Dividendenkürzungen.

Er verglich die Katastrophe im Golf von Mexiko mit dem Unglück des Öltankers Exxon Valdez, der Ende der 1980er Jahre vor Alaska eine gigantische Ölpest ausgelöst hatte. Als Folge wurden die Sicherheitsstandards für Tanker erhöht. Mit ähnlichen Konsequenzen rechnet Rühl auch für die Tiefseebohrungen. «Die Aufsichtsbehörden und Regulatoren werden vermutlich - und zu Recht - sehr viel mehr Wert darauf legen, dass Sicherheitsstandards eingehalten und ausgebaut werden in verschiedenen Bereichen der Tiefseeförderung.»

Welche Folgen der Unfall für die künftige Tiefseeförderung habe, ließ der Chefökonom offen. «Was die Produktionsseite angeht, ist es einfach zu früh, zu Ergebnissen zu kommen. Wir haben im Moment ein Moratorium für die Tiefseeerforschung in den USA und ähnliche, wenn auch befristete, Moratorien in Norwegen und in Kanada.» Rühl sprach in der Frankfurt School of Finance & Management. Dort präsentierte er einen Bericht zum weltweiten Energieverbrauch.

Bei der Explosion der BP-Ölplattform «Deepwater Horizon» waren Ende April elf Menschen gestorben. Seither strömen täglich Millionen von Litern Öl ins Meer. BP entstehen Milliardenverluste.