Auch Spanien im Viertelfinale der Fußball-WM

Kapstadt (dpa) - Spanien hat sich als letzte Mannschaft für das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika qualifiziert. Der Europameister gewann am Dienstag in Kapstadt das iberische Achtelfinal-Duell gegen Portugal mit 1:0 (0:0). Mit seinem vierten Turniertor entschied David Villa (63. Minute) die Partie vor 64 000 Zuschauern im Greenpoint-Stadion für das Team von Vicente del Bosque. Der Portugiese Ricardo Costa sah in der 89. Minute wegen Tätlichkeit die Rote Karte. In der Runde der letzten Acht treffen die Spanier am Samstag (20.30 Uhr) im Ellis Park-Stadion von Johannesburg auf Paraguay, für Cristiano Ronaldo und Co. ist das Turnier beendet.

Schiedsrichter Wolfgang Stark weiter bei WM

Johannesburg (dpa) - Referee Wolfgang Stark aus Ergolding darf sich Hoffnungen auf einen vierten Einsatz bei der Fußball- Weltmeisterschaft machen. Der 40-Jährige steht auf der Liste von 19 Schiedsrichter-Gespannen, die zumindest bis zum 1. Juli in Südafrika bleiben werden. Die Namen veröffentlichte der Weltverband FIFA am Dienstagabend in Johannesburg. Für zehn Unparteiische ist das Turnier dagegen beendet, darunter sind auch die heftig kritisierten Jorge Larrionda (Uruguay) und Roberto Rosetti (Italien).

Ghanas Boateng im WM-Viertelfinale wohl dabei

Sun City (dpa) - Kevin-Prince Boateng hat auch am Dienstag nicht trainiert, wird Ghana im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft am Freitag gegen Uruguay aber vermutlich zur Verfügung stehen. «Er hat pausiert, aber bis Freitag sollte es reichen», sagte Ghanas Teamsprecher Randy Abbey. Die abendliche Trainingseinheit im Mogwasi Stadion bei Sun City verfolgte Boateng von der Bank aus. Der 23 Jahre alte gebürtige Berliner war am Samstag angeschlagen in das Achtelfinale gegen die USA gegangen und musste dann wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig vom Platz.

Brasiliens Elano fehlt beim Training