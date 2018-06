Schiesser-«Feinripp» mit Joop an die Börse

Radolfzell (dpa) - Der insolvente Wäschehersteller Schiesser («Feinripp») soll gemeinsam mit dem Modemacher Wolfgang Joop an die Börse gehen. Das hat der Gläubigerausschuss der Traditionsfirma mit Sitz in Radolfzell am Bodensee entschieden, wie Insolvenzverwalter Volker Grub am Dienstag mitteilte. Der Mode-Designer werde die 1875 gegründete Firma bei Marketing, Design und visuellem Auftritt beraten. Details der Zusammenarbeit mit Joop wurden nicht genannt. Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen. Offen blieb damit, ob der 65-Jährige mit eigenem Kapital bei Schiesser einsteigt. In Medienberichten war von einer Minderheitsbeteiligung die Rede.

Kreditvergabe läuft besser - Unsicherheit bleibt

Frankfurt/München (dpa) - Die Banken finanzieren den deutschen Wirtschaftsaufschwung wieder eher mit Krediten - doch völlig gebannt ist die Gefahr einer Kreditklemme nach Ansicht von Experten nicht. «Es kommt mir vor wie eine Ruhe vor dem Sturm», sagte der Kreditvermittler der Bundesregierung, Hans-Joachim Metternich, am Dienstag. Zuletzt wurden die Hürden für die Kreditvergabe nach Einschätzung vieler Unternehmen zwar niedriger, wie eine Umfrage des Münchner ifo Instituts ergab. Nur noch 34 Prozent der Firmen bewerteten dabei die Anforderungen der Banken als restriktiv. Vor einem Jahr hatten noch 42 Prozent der Firmen über zurückhaltende Kreditvergabe geklagt.

EU plant Bußgeld gegen ArcelorMittal

Brüssel (dpa) - Der weltgrößte Stahlproduzent ArcelorMittal muss mit einem Bußgeld aus Brüssel wegen verbotener Preisabsprachen bei Betonstahl rechnen. Die EU-Kommission habe bereits die Summe festgesetzt und werde die Entscheidung voraussichtlich nach ihrer Sitzung an diesem Mittwoch verkünden, verlautete am Dienstag aus Kreisen der Behörde. Neben ArcelorMittal gehörten zu dem Kartell insgesamt rund 40 Stahlfirmen aus mehreren europäischen Ländern. Im Oktober 2008 hatte die Kommission das Verfahren gegen die Hersteller von Spannstahl, der unter anderem beim Bau von Balkonen verwendet wird, eröffnet.

