London (dpa) - Müde und in gedrückter Stimmung ist die englische Nationalmannschaft nach dem Achtelfinal-Aus bei der Fußball-WM in der Heimat gelandet. Bei der Ankunft in London wurden die «Three Lions» von keinem Fan begrüßt.

Auch zwei Tage nach dem 1:4 gegen Deutschland forderten mehrere Zeitungen den Rücktritt von Nationaltrainer Fabio Capello. Das Boulevardblatt «The Sun» machte sich bereits für David Beckham als Nachfolger stark. Der Mittelfeldspieler von Los Angeles Galaxy hatte nach seiner Achillessehnenverletzung in Südafrika als Mannschaftsbetreuer agiert.