Hamburg (dpa) - Vom Studentengag zum Chart-Hit: Der Fußball-Spaßsong «Schland o Schland», eine Coverversion des Grand-Prix-Siegerliedes «Satellite», hat auf Anhieb Platz vier der deutschen Single-Hitparade erobert.

Münsteraner Studenten, die sich Uwu Lena nennen, hatten den Song von Sängerin Lena umgedichtet und vor rund zwei Wochen als Video ins Internet gestellt - mit durchschlagendem Erfolg. Die Plattenfirma Universal brachte ihn kurzerhand als Download und Single heraus.

Vor dem «Schland»-Song liegen in den Charts ebenfalls Fußballlieder: «Waka Waka (This Time For Africa)» von Shakira und Freshlyground führt unverändert vor «Wavin' Flag» von K'naan sowie «Helele» von Velile & Safri Duo. Als weiterer Neueinsteiger in den Top Ten konnten sich OneRepublic & Timbaland mit dem ZDF-WM-Song «Marchin On» auf Rang sechs platzieren. Lena liegt mit «Satellite» nun auf Rang neun (Vorwoche fünf), wie das Marktforschungsunternehmen Media Control mitteilte.

In den Album-Charts gab es in den Top Ten mehr Bewegung mit gleich fünf Neueinsteigern: Eminem schaffte es mit «Recovery» von null auf auf Platz zwei und Miley Cyrus stieg mit «Can't Be Tamed» auf Rang vier ein. Die Plätze sechs bis acht sind ebenfalls von Neueinsteigern besetzt: Bruce Springsteen & the E Street Band mit «London Calling: Live in Hyde Park» liegen vor Ozzy Osbournes «Scream» und The Gaslight Anthem mit «American Slang». Ganz vorne steht weiter der Musiker Graf mit seinem Projekt Unheilig und der Platte «Große Freiheit».

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.