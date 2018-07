New York (dpa) - Happy End nach sechs Jahren, einer Trennung und zwei Verlobungen: Megan Fox («Transformers») und Brian Austin Green («Beverly Hills, 90210») sind endlich verheiratet.

Nach Angaben des «People»-Magazins gab sich das Paar am Wochenende in Hawaii das Jawort. Das Internetportal «Tmz.com» hatte als erstes von der kleinen privaten Zeremonie in einem Resorthotel auf der Hauptinsel berichtet.

Fox (24) und Green (36) sind bereits seit 2004 zusammen. Sie gaben im November 2006 ihre Verlobung bekannt, trennten sich dann aber offiziell im Winter 2009 «in beiderseitigem Einverständnis». Anfang Juni bestätigte die Schauspielerin über ihren Sprecher, dass sie wieder mit Green verlobt sei. Bei der Premiere ihres neuen Films «Jonah Hex» vor zehn Tagen sagte sie zu «People»: «Ich liebe ihn jetzt mehr als am Anfang».