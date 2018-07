Inhalt Seite 1 — Wuppertaler Tanztheater: Ein Jahr ohne Pina Bausch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wuppertal (dpa) - Sie erneuerte den zeitgenössischen Tanz und war über Jahrzehnte Deutschlands erfolgreichster Kulturexport: Vor einem Jahr, am 30. Juni, starb in Wuppertal die Tänzerin und Choreographin Pina Bausch.

Nur wenige Tage zuvor hatten Ärzte bei der 68-Jährigen eine schwere Krebserkrankung festgestellt. Zwölf Monate nach dem Tod der charismatischen Künstlerin steht «ihr» Wuppertaler Tanztheater, das sie mit rund 40 Choreographien in fast ebenso vielen Jahren vom Skandal zum Welterfolg geführt hat, mit neuen Strukturen auf festen Beinen.

Bis 2013 gelten die Verträge, die Pina Bausch noch zu Lebzeiten abgeschlossen hat. Die Künstlerische Leitung, die sich unmittelbar nach dem plötzlichen Tod der Tänzerin zusammengefunden hat, habe sich mittlerweile konsolidiert, heißt es intern. Der 1950 geborene Franzose Dominique Mercy, Bausch-Tänzer der ersten Stunde, ihr 15 Jahre jüngerer Assistent Robert Sturm und die erst 2008 nach Wuppertal gekommene Geschäftsführerin Cornelia Albrecht stehen für eine gute Mischung aus Tradition und Neuerung.

Sowohl die Stadt Wuppertal als auch das Land Nordrhein-Westfalen hatten schon unmittelbar nach der schockierenden Todesnachricht eine feste Finanzierung von insgesamt gut drei Millionen Euro jährlich zugesagt, an der trotz Finanzkrise nicht gerüttelt werden soll. Die bundesweit beachtete Theaterkrise in der Schwebebahnstadt findet im weltberühmten Tanztheater folglich nicht statt.

Die Frage nach dem Funktionieren der gut 30-köpfigen Compagnie, die entgegen ersten Befürchtungen nach dem schweren Verlust nicht auseinandergelaufen ist, beantwortet das traditionell medienscheue Tanztheater mit einem einfachen Hinweis: «Sehen Sie im Internet auf unseren Spielplan!». Etliche Gastspielreisen der kommenden Monate von Rio bis Hongkong, von Istanbul bis Paris mit Bausch-Klassikern wie «Nelken» oder «Cafe Müller» sowie die Neueinstudierung von «Kontakthof» sind dort verzeichnet. Diese «extrem ambitionierte Spielzeit» sei doch wohl nur mit einem engagierten und funktionierenden Ensemble möglich, argumentiert das Tanztheater.

Nicht nur die existenziellen Themen wie etwa die Geschlechter-Beziehung in den Stücken der Bausch («Ich will nicht wissen, wie sich die Menschen bewegen, sondern was sie bewegt.») sind eine globale Erfolgsgarantie der Wuppertaler Tanztheater-Arbeit. Auch der 3D-Film «Pina», den Star-Regisseur Wim Wenders als Hommage an seine enge Freundin im Herbst in die Kinos bringen will, dürfte zum weiteren Weltruhm der Solinger Gastwirtstochter beitragen.

Ob, wann und wie es möglicherweise neue Stücke von anderen Choreographen am Wuppertaler Tanztheater geben wird, diese Frage sei noch eindeutig zu früh gestellt, lässt die Stadt und auch das Ensemble wissen. Allerdings dürfe das Haus auf Dauer nicht zur «Bausch-Konserve» erstarren.