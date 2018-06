Los Angeles (dpa) - Die ehemalige Profitennisspielerin Jennifer Capriati ist einer Überdosis an Medikamenten in ein Krankenhaus in Florida gebracht worden. Die Sprecherin der 34-Jährigen sagte in amerikanischen Medien, Capriati werde sich schnell und vollständig erholen. Nach ihren Worten hatte die Sportlerin versehentlich eine Überdosis eingenommen. Um welche Arzneimittel es sich handelte, sagte sie nicht. Capriati gewann drei Grand-Slam-Titel und im Finale 1992 gegen Steffi Graf auch die Goldmedaille der Olympischen Spiele.

