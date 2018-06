Washington (dpa) - Nach seinem Rauswurf als US-Oberbefehlshaber in Afghanistan will General Stanley McChrystal nach Berichten amerikanischer Medien seine Militärkarriere beenden. Er habe die zuständigen Stellen des Heeres davon unterrichtet, dass er in den Ruhestand gehen wolle, berichtet die Online-Ausgabe des «Wall Street Journals» unter Berufung auf einen Militärsprecher. Es gebe dafür allerdings noch kein Datum.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.