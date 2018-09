Barcelona (dpa) - Mesut Özil steht hoch im Kurs: Mit seinen bislang überragenden WM-Leistungen hat sich der 21-Jährige ins Blickfeld europäischer Top-Clubs gespielt#. Nun hat er sogar das Interesse des FC Barcelona geweckt. Der spanische Meister wirbt offensichtlich mit einem ungewöhnlichen Angebot um den Mittelfeldspieler von Werder Bremen. Barça will Özil kaufen, um ihn in der kommenden Saison gleich wieder an seinen derzeitigen Arbeitgeber auszuleihen. Werders Clubchef Klaus Allofs reagierte umgehend auf die Offerte und erklärte Özil zum besten Spieler der WM.

