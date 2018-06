Moskau (dpa) - Russlands Regierungschef Wladimir Putin übt scharfe Kritik an den US-Behörden. Grund sind die Festnahmen von elf mutmaßlichen russischen Spionen in den USA und auf Zypern. Die US- Bundespolizei FBI habe sich «gehen lassen», schimpfte Putin bei einem Treffen mit dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton nahe Moskau. Er schloss einen Rückschlag im zuletzt positiven bilateralen Verhältnis nicht aus. Das Außenministerium in Moskau bestätigte inzwischen, dass unter den Festgenommenen russische Staatsbürger sind.

