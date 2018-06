Brüssel (dpa) - Im Kampf gegen die europäische Schuldenkrise will die EU-Kommission stärker als bisher auf die Budgets und die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten aufpassen. Dazu sollen die Strafen des Euro-Stabilitätspakts verschärft werden. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Behörde legte erste Vorschläge zu einer besseren Aufsicht vor. Die EU-Behörde will mit allen Mitteln einen zweiten Fall Griechenland verhindern - der Mittelmeerstaat konnte im Frühjahr nur mit einem milliardenschweren Rettungspaket vor der Pleite gerettet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.