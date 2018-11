London (dpa) - Der britische Komiker Russell Brand will die amerikanische Popsängerin Katy Perry (25) nicht nur bald heiraten, sondern auch eine Familie mit ihr gründen. «Ich kann mir gut vorstellen, Kinder zu haben. Ich mag diese kleinen Racker», zitiert das Boulevardblatt «The Sun» den 35-Jährigen.

Von Freunden hat Russell inzwischen reichlich Ratschläge bekommen, wie er sich in der Ehe am besten zu verhalten habe. Der Musiker Noel Gallagher (43) beispielsweise habe ihm empfohlen, sich immer dem Willen der Frau zu fügen und immer Ja zu sagen, erzählte Russell. Der Tipp des Schauspielers David Walliams (38), der selbst erst Mitte Mai in den Ehehafen einlief, lautet: als Mann niemals den Eindruck vermitteln, als wenn einem alles egal sei.