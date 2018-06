Rückschlag für deutsche Exporte

Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Exportwirtschaft hat im April einen Rückschlag erlitten. Die Exporte sanken gegenüber dem starken Vormonat bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte um 5,9 Prozent auf 75,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Experten werten die Aprilzahlen als «kleine Delle» im anhaltenden Aufwärtstrend. Binnen Jahresfrist hat sich die deutsche Exportindustrie kräftig von der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise erholt. Die Ausfuhren lagen im April um 19,2 Prozent und die Einfuhren um 15,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Karstadt-Rettung wackelt noch - Keine Einigung über Miete

Essen (dpa) - Die Rettung der insolventen Warenhauskette Karstadt ist auch nach dem Zuschlag für den Investor Berggruen noch nicht sicher. Größtes Problem sind die Warenhausmieten, die der designierte Karstadt-Eigentümer deutlich senken will. Berggruen unterzeichnete zwar am Dienstag nach Angaben von Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg den Kaufvertrag, knüpfte diesen aber an Bedingungen. Dazu zählt neben einer Einigung mit der Vermieter Highstreet auch die Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Gesamtproduktion legt im April weiter zu

Berlin (dpa) - Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat im April mehr produziert. Preis- und saisonbereinigt erhöhte sich die Gesamtproduktion um 0,9 Prozent, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Das bereits starke Plus im Vormonat wurde nochmals um 0,3 Punkte auf 4,3 Prozent nach oben korrigiert. Im Jahresvergleich ergab sich im April ein bereinigtes Produktionsplus von 13,3 Prozent. Der Erholungsprozess der Industrie habe sich mit etwas gemäßigterem Tempo fortgesetzt, kommentierte das Ministerium die Zahlen.

Milliardenauftrag für Airbus auf der ILA