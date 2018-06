Inhalt Seite 1 — Entscheidung über Opel-Hilfe naht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach monatelangen Verhandlungen zeichnet sich bei Staatsbürgschaften für den Autobauer Opel eine Entscheidung ab. An diesem Mittwoch wird erwartet, dass die Regierung dem Antrag auf Hilfen aus dem staatlichen Deutschlandfonds eine Absage erteilt.

Opel sei kein Opfer der aktuellen Krise und könne den Fonds nicht in Anspruch nehmen, hieß es in Koalitionskreisen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa könnte sich die Politik aber eine Hintertür offenhalten.

Befürworter von Opel-Hilfen in Bund und Ländern sollen bereits einen Plan B prüfen, wie bei einer Ablehnung der Staatsbürgschaft der Autobauer doch noch unterstützt werden könnte.

Dabei gehe es um Alternativen zum staatlichen Deutschlandfonds, hieß es in Verhandlungskreisen. Hierzu könnten auch Hilfen der Europäischen Investitionsbank (EIB) zählen, die Opel langfristig für die Entwicklung neuer Technologien einsetzen könnte.

Opel will von Bund und Ländern eine Kreditbürgschaft von 1,1 Milliarden Euro. Die vier Bundesländer mit Opel-Standorten - Hessen, NRW, Thüringen und Rheinland-Pfalz - hoffen, dass sie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in letzter Minute noch umstimmen können.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) sieht den Opel- Antrag sehr kritisch. Der US-Mutterkonzern General Motors (GM) verfüge über Milliarden-Rücklagen, um die deutsche Tochter aus eigener Kraft zu sanieren. Europaweit will GM rund 8000 der 48 000 Jobs streichen, davon rund 4000 in Deutschland.

Am Mittwoch soll in Berlin die entscheidende Sitzung des Lenkungsausschusses des Deutschlandfonds stattfinden. Ursprünglich wollten die Spitzenbeamten der Regierung schon am vergangenen Freitag abschließend beraten. Die Länder setzten dann eine Verschiebung durch. Sie wollten Zeit zur Kompromisssuche gewinnen.