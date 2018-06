New York (dpa) - Lindsay Lohan ist nur knapp einer erneuten Verhaftung entgangen: Weil der Überwachungsdetektor am Fußgelenk der 23-Jährigen anschlug, wurde ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt. Gegen Zahlung einer Kaution von 200 000 Dollar darf Lohan aber bis zu einer erneuten Anhörung auf freiem Fuß bleiben, berichtet das US- Magazin «People». Lohan hat möglicherweise nach den MTV-Filmpreisen am Sonntag in Los Angeles trotz eines richterlichen Verbots Alkohol getrunken. Sie ist wegen früherer Alkoholvergehen derzeit auf Bewährung frei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.