Islamabad (dpa) - Bei einem Angriff auf einen Nachschub-Konvoi der NATO in Pakistan sind in der Nacht mehrere Menschen getötet worden. Die Zahl der Toten wurde in unterschiedlichen Quellen mit sechs bis sieben angegeben. Der Angriff von Aufständischen erfolgte laut BBC knapp zehn Kilometer außerhalb der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Zahlreiche Lastwagen mit Nachschub für die NATO-Truppen in Afghanistan gingen in Flammen auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.