Berlin (dpa) - Monatelang wurde verhandelt: Heute wird nun eine Entscheidung über eine Staatsbürgschaft für Opel erwartet. In Berlin kommen Spitzenbeamte der Regierung zusammen, um über den Antrag zu beraten. Der Autobauer will von Bund und Ländern eine Kreditbürgschaft von 1,1 Milliarden Euro. Der Bund soll Hilfen aus dem Deutschlandfonds bereitstellen. Hier deutet aber inzwischen viel auf ein Nein hin. Nach dpa-Informationen prüfen Befürworter von Opel- Hilfen in Bund und Ländern bereits einen Plan B.

