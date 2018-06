London (dpa) - Die amerikanische Popsängerin Katy Perry (25) hat ihren Verlobten Russell Brand (35) an seinem Geburtstag gleich mehrfach überrascht.

Wie die «Sun» im Internet berichtet, hatte der britische Schauspieler, Moderator und Comedian an seinem Ehrentag mit einem Dinner zu zweit in Los Angeles gerechnet. Tatsächlich hatte seine zukünftige Braut aber Freunde und Familie in das Restaurant eingeladen, um Russell gemeinsam hochleben zu lassen. In einem Astronauten-Kostüm überreichte sie ihm dann sein Geschenk: eine Reise ins Weltall. So ein Trip kostet umgerechnet rund 120 000 Euro. Auch für eine mit einem Union Jack verzierte Geburtstagstorte hatte Katy gesorgt.