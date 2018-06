Es ist nun schon rund 20 Jahre her, dass der kleine Pop-Prinz mit seiner energiegeladenen, grenzüberschreitenden Mixtur aus Funk, Soul und Gitarrenrock zu den Allergrößten zählte. Seitdem hat sich Prince oft im musikalischen Mittelmaß verzettelt, merkwürdige Internet-Vermarktungsstrategien gewählt und in Glaubensfragen bei vielen Fans für Stirnrunzeln gesorgt. Beim einzigen Deutschlandkonzert des 52-Jährigen am 5. Juli in der Berliner Waldbühne wird trotzdem wieder Riesenstimmung herrschen, wenn Prince und seine hochkarätige Band wie angekündigt Welthits in Serie («Kiss», «Purple Rain», «When Doves Cry») spielen. Denn obwohl es in den Charts um ihn ruhiger geworden ist - als Live-Musiker ist er immer noch konkurrenzlos gut.

