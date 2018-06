Köln (dpa) - Acht Internet-Angebote sind mit dem renommierten Grimme Online Award für publizistische Qualität im Netz ausgezeichnet worden. Dabei standen «Branchen-Riesen» neben Einzelkämpfern, wie Uwe Kammann, Leiter des Adolf-Grimme-Instituts bei der Verleihung am Mittwochabend in Köln sagte.

Zu den Preisträgern gehört erstmals auch ein Twitterer: Das Angebot «Tiny Tales - Micro Fiction auf Twitter» von Florian Meimberg ist Literatur im Kleinformat, die dieser in 140 Zeichen über Twitter an seine Leser verschickt. «Tiny Tales» erhielt den Preis in der Kategorie «Spezial».

Auffällig in der Branche sei in diesem Jahr, dass «manche Netzbegeisterung kleinlauter» geworden sei, sagte Kammann. «Der Wind hat sich gedreht und bläst dem früheren Netzoptimismus entgegen.» Viele sähen im Internet ein Instrument der Unterdrückung. «Dies ist aber ein Zerrbild: Weil leicht übersehen wird, welche hohe Qualität im Netz, über das Netz gefunden werden kann.» Der Grimme Online Award setze seit zehn Jahren darauf, «die Schätze des Netzes zu heben, denn publizistische Exzellenz ist nicht an herkömmliche Medienformen gebunden.»

In der Kategorie «Information» würdigte die Jury zwei Angebote, die eine journalistische Nische ausfüllen und von Einzelpersonen umgesetzt werden. Hier erhielten das regionale Fußballportal «FuPa» und das Gesellschaftsheft «Soukmagazine» die Auszeichnung. «FuPa» von Michael Wagner berichtet über den regionalen Fußballsport aus Niederbayern, von der untersten Kreisliga bis in die Bayernliga, und räumt jeder Begegnung die Bedeutung eines Bundesligaspiels ein. «Soukmagazine» ist ein Projekt von Nachwuchsjournalisten, die über den arabischen Raum berichten.

In der Kategorie «Wissen und Bildung» wurden gleich vier Angebote gewürdigt: Das Schulen-ans-Netz-Projekt «beroobi - Erlebe Berufe online!», eine Informationsseite für Ausbildungsberufe. Dann die Seite «Das Wunder von Leipzig» von MDR und Arte, die sich mit der Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 beschäftigt. Das multimediale Schulfernsehen Planet Schule, eine Koproduktion von WDR und SWR, wird für das Webspecial «Ein Jahr auf dem Bauernhof» geehrt. Und bei dem Web-Angebot «Little Berlin - Ein Dorf deutscher Geschichte» werfen 19 Volontäre der Axel Springer Akademie crossmedial einen Blick auf die deutsche Geschichte.

Freuen konnte sich außerdem die Seite «Frischfilm - Die Kurzfilmplattform des Schweizer Fernsehens» - über einen Preis in der Kategorie «Kultur und Unterhaltung». Unabhängige Filmemacher stellen ihre Kurzfilme auf diese Plattform. Nutzer können das Programm mitgestalten, indem sie die Filme bewerten und ihnen damit die Chance zur Ausstrahlung im Fernsehen geben.

Ein neunter Preis, der Publikumspreis, ging an das satirisch- kritische TV-Magazin «Fernsehkritik.tv» von Holger Kreymeier. Den «klicksafe Preis für Sicherheit im Internet», der zum zweiten Mal vergeben wurde, bekam das Beratungs- und Aufklärungsangebot der Verbraucherzentrale «Surfer haben Rechte» und an das Medien- Kompetenzprojekt der Hauptschule Gersthofen «Unterwegs im Medienlabyrinth».