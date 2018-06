Christian Wulff zum neuen Bundespräsidenten gewählt

Berlin (dpa) - Christian Wulff ist zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang konnte er sich mit 625 Stimmen gegen den rot-grünen Kandidaten Joachim Gauck durchsetzen. Das stundenlange Abstimmungsdrama bedeutet einen herben Rückschlag für die schwarz-gelbe Koalition, die mit Wulffs Wahl eigentlich Einigkeit demonstrieren wollte. In den ersten Wahlgängen hatten Abweichler im schwarz-gelben Lager noch einen Sieg verhindert. Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich nach der Wahl von Wulff hoch erfreut.

Wulff bedankt sich für Wahl zum neuen Bundespräsidenten

Berlin (dpa) - Der neue Bundespräsident Christian Wulff hat sich unmittelbar nach der Wahl erstmals in seinem Amt geäußert. Er bedanke sich ausdrücklich und von Herzen für das Vertrauen, sagte der 51 Jahre alte CDU-Politiker. Er freue sich darüber, am Ende im dritten Wahlgang mit absoluter Mehrheit von der Bundesversammlung gewählt worden zu sein. Wulff bekundete zugleich Respekt vor all jenen, die eine andere Wahlentscheidung getroffen haben. Er sei überzeugt, dass es auch mit ihnen zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit kommen wird.

Politik muss nach Meinung Gaucks mit Bürgern im Gespräch bleiben

Berlin (dpa) - Der unterlegene Bundespräsidentschaftskandidat Joachim Gauck hat Politik und Bürger aufgefordert, stärker aufeinander zuzugehen. Mit seiner Kandidatur seien viele Wünsche und Sehnsüchte in der Gesellschaft neu artikuliert worden, sagte er am Abend in Berlin. Die Politik müsse mit den Menschen weiter im Gespräch bleiben. Daran wolle er selbst weiterhin mitwirken. Auch mit dem neuen Bundespräsidenten Christian Wulff wolle er weiter das Gespräch suchen.

CDU-Kompromissvorschlag für Gesundheitsreform