Port Elizabeth (dpa) - Der erste echte WM-Knaller elektrisiert die Fußball-Welt: Das ewig ambitionierte Holland gegen Rekordweltmeister Brasilien - Kaká, Robinho und Luís Fabiano gegen Arjen Robben, Wesley Sneijder und Robin van Persie.

Der Viertelfinal-Klassiker am 2. Juli in Port Elizabeth treibt die Stimmung in die Höhe. Schon jetzt liefern sich die gelb-grün gekleideten Samba-Fans an der Promenade am Indischen Ozean erste Gesangsduelle mit den Party- erprobten Anhängern der «Oranjes». Wer den vierten WM-Vergleich zwischen den beiden Großmächten gewinnt, hat gute Chancen, am 11. Juli in Johannesburg auch den WM-Pokal in den Himmel zu recken.

«Wir wollen den 190 Millionen Brasilianern eine große Freude machen und mit dem WM-Pokal nach Hause kommen», sagt Brasiliens Stürmerstar Robinho vor dem ersten echten Prüfstein für die «Seleção». «Wir haben keine Angst vor Brasilien», kontert Hollands Mittelfeldstratege Sneijder. Und Flügelflitzer Robben fügt selbstbewusst hinzu: «Wir wollen Weltmeister werden.»

«Wir sind realistisch und wissen, das Brasilien eine starke Mannschaft mit vielen Waffen hat. Aber wir haben keine Angst», sagte Bondscoach Bert van Marwijk. Sein Trainerkollege Carlos Dunga versuchte vor Hunderten von Journalisten aus aller Welt erst gar nicht, die Bedeutung der Partie herunterzuspielen. «Von nun an ist jedes Spiel ein WM-Endspiel», sagte der 46-Jährige. «Beide Mannschaften wollen offensiv spielen, sind technisch stark, und wollen Tore schießen und gewinnen. Wenn zwei solche Teams aufeinandertreffen, kann man immer ein tolles Spiel erwarten», sagte Dunga.

Der Weltmeister von 1994 rechnet gegen mit dem Einsatz von Mittelfeldspieler Felipe Melo. «Felipe ist soweit wieder fit. Er hat heute gut trainiert. Aber wir müssen noch abwarten, wie er sich morgen fühlt», sagte Dunga. Der Einsatz von Elano ist dagegen ausgeschlossen. «Wir sind zuversichtlich, dass er bei dieser WM noch für Brasilien spielen kann. Aber für das Spiel gegen Holland reicht es definitiv nicht», sagte der brasilianische Trainer.

Während die Brasilianer fünf Sterne auf dem Trikot tragen, laufen die Niederländer einem WM-Titel hinterher. Vor jedem großen Turnier werden sie als Mitfavorit gehandelt, doch in den entscheidenden Momenten versagte die «Elftal». Die Mannschaft von Dunga verfolgt das große Ziel «Hexa» hingegen mit einer beeindruckenden Mischung aus Selbstvertrauen und Selbstbestimmung.

«Die Brasilianer strahlen etwas aus, als wären sie unbesiegbar», sagte van Marwijk über die Südamerikaner, die unter Dunga das richtige Verhältnis zwischen Zauberfußball und Effizienz gefunden haben. Holland gegen Brasilien: Das ist auch das Duell unerfüllter Sehnsüchte gegen fast schon selbstverständliche Triumphgefühle.