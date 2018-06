Hamburg (dpa) - «Unter dem Pflaster liegt der Strand» - dieser alte Sponti-Spruch ist in den Nullerjahren in Deutschland zur allsommerlichen Wahrheit geworden. Strandbars mit Sand, Liegen, Drinks und chilligen Sounds schossen überall aus dem Boden. So gut wie jede Stadt hat heute «City-Beaches».

Zwei der bekanntesten Oasen dieser Art sind der Bundespressestrand in Berlin und der Strandpauli in Hamburg. Immer beliebter sind Strandbars auf Parkhäusern geworden. Frankfurt am Main zum Beispiel hat gleich zwei - auf dem Parkhaus Konstablerwache (www.deck8.com) und auf dem Parkhaus Börse (www.longislandlounge.de). Auch in Köln auf dem Aral-Parkhaus (www.skybeach.de), im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg (www.freiluftrebellen.de/deck-5) oder in Basel (www.city-beach.ch) locken Bars unter dem Motto: «Auf dem Parkhaus liegt der Strand».