Port Elizabeth (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat die Startelf der deutschen Nationalmannschaft für das Spiel um Platz drei bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf fünf Positionen verändert.

Der 36 Jahre alte Hans-Jörg Butt wird am Samstagabend in Port Elizabeth gegen Uruguay im Tor stehen und damit bei seinem zweiten Turnier nach 2002 sein WM-Debüt feiern. Auch der Hamburger Dennis Aogo kommt im Nelson Mandela Bay Stadion zu seinem ersten Turniereinsatz. Erstmals von Beginn an dabei ist Marcell Jansen. Thomas Müller kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück, Cacau ersetzt im Angriff den wegen Rückenproblemen ausfallenden Miroslav Klose.

Dem 32-jährigen Münchner hätte noch ein Tor gefehlt, um mit dem erfolgreichsten WM-Rekordschützen aller Zeiten, dem Brasilianer Ronaldo (15 Treffer), gleichzuziehen. Zudem fallen die an Grippe erkrankten Philipp Lahm, Lukas Podolski und Mario Gomez aus. Kapitän ist anstelle von Lahm dessen Münchner Vereinskollege Bastian Schweinsteiger.

Die deutsche Aufstellung:

Butt - Boateng, Friedrich, Mertesacker, Aogo - Khedira, Schweinsteiger - Müller, Özil, Jansen - Cacau