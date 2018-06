Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen wollen SPD, Grüne und die Linke heute auf Parteitagen die Weichen für einen Machtwechsel stellen. Die Delegierten von SPD und Grünen werden über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Die Linken erörtern ihre Haltung dazu. Da Rot-Grün eine Minderheitsregierung stellen wird, sind sie auf die Unterstützung der Linken angewiesen. SPD- Landeschefin Hannelore Kraft will sich am Mittwoch zur Ministerpräsidentin wählen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.