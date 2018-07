Port Elizabeth (dpa) - Für die deutsche Nationalmannschaft endet heute mit dem Spiel um Platz drei gegen Uruguay die Fußball-WM in Südafrika. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw möchte vor dem Heimflug die vielen Millionen Fans in der Heimat noch ein letztes Mal in Partystimmung versetzen. Bundestrainer Joachim Löw will um 20.30 Uhr im Nelson Mandela Bay Stadion in Port Elizabeth trotz Fiebers das Team betreuen. Auch einige Akteure sind körperlich angeschlagen: Philipp Lahm und Lukas Podolski haben ebenfalls fiebrige Infekte erwischt. Miroslav Klose klagt über Rückenprobleme.

