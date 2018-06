Johannesburg (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini geht es einen Tag nach seinem Schwächeanfall wieder besser. Nach Angaben des südafrikanischen WM-Chefplaners Danny Jordaan kann der Franzose heute das Krankenhaus in Johannesburg verlassen. Platini war gestern Abend in einem Restaurant zusammengebrochen. Spekulationen über einen Herzinfarkt wurden von der UEFA und dem Fußball- Weltverband FIFA, dessen Vize-Präsident Platini ist, zurückgewiesen. Der 55-Jährige habe in den vergangenen Tage an einer Grippe gelitten.

