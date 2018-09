Offenbach (dpa) - Deutschland schwitzt: Schon am frühen Morgen kratzten die Temperaturen an der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach ermittelt hat. Spitzenreiter war um kurz nach 9.00 Uhr Schwerin, wo bereits 30 Grad gemessen wurden. In Aachen, Hamburg und Mannheim kletterten die Werte auf 28 Grad, Berlin hatte am Morgen 27 Grad zu bieten. Im Laufe des Tages dürfte es nach Einschätzung der Wetterexperten in vielen Orten mindestens 35 Grad heiß werden. Der Wetterdienst Meteomedia erwartet entlang des Rheins zwischen Freiburg und Mannheim sogar Werte bis 40 Grad.

101023