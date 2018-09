Kundus (dpa) - Bei Sprengstoffanschlägen auf Bundeswehr- Fahrzeuge sind im Norden Afghanistans zwei deutsche Soldaten leicht verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich im Unruhedistrikt Char Darah, wie der Gouverneur des Gebietes Kundus mitteilte. In einer Ortschaft seien im Abstand von einer Stunde am Straßenrand zwei Sprengfallen detoniert, als die Bundeswehr-Patrouillen vorbeifuhren. Der Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam bestätigte die Anschläge nahe des Bundeswehr-Feldlagers Kundus.

