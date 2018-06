Washington (dpa) - Der spektakuläre Agentenaustausch zwischen Russland und den USA ist anscheinend komplett abgeschlossen. In den USA landete eine Maschine mit mutmaßlich zwei aus Moskau kommenden Spionen an Bord. Mit dem selben Flugzeug waren vorher zehn in den USA enttarnte Russland-Agenten nach Wien ausgeflogen worden. Dort waren sie in eine Maschine Richtung Moskau umgestiegen. Insgesamt hatte Russland vier mutmaßliche Spione ausgetauscht. Zwei von ihnen sollen bei einem Zwischenstopp in London die US-Maschine verlassen haben.

