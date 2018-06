Inhalt Seite 1 — Spanien auf dem WM-Thron - 1:0 gegen Holland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (dpa) - Spaniens WM-Held Andrés Iniesta sank nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen die Niederlande jubelnd auf die Knie, Torhüter Iker Casillas vergoss Freudentränen und auf der Tribüne nahm Königin Sofia die Glückwünsche von Hollands Kronprinz Willem-Alexander entgegen.

Mit seinem späten Treffer in der 116. Minute im Final-Showdown hat der Mittelfeldregisseur vom FC Barcelona den Iberern einen historischen WM-Triumph beschert und das Land des Europameisters in den siebten Fußball-Himmel geschossen.

Erstmals in der 80-jährigen WM-Geschichte und als achtes Team überhaupt eroberten die Spanier den Titel, den auch Trainer Vicente del Bosque ausgelassen bejubelte: «Es war ein hartumkämpfter Sieg, aber wir haben fantastische Spieler. Wir hätten das eine oder andere Tor mehr schießen können. Der Sieg war hoch verdient. Für mich ist das ein ganz glücklicher Tag. Ich bin stolz.»

Wie schon 1974 gegen Deutschland (1:2) und 1978 gegen Argentinien (1:3 n.V.) standen die «weinenden Holländer», die zuvor 25 Spiele nicht verloren hatten, mit leeren Händen da. Konsterniert verfolgten sie, wie die Spanier aus den Händen von Südafrikas Präsident Jacob Zuma und FIFA-Chef Joseph Blatter den WM-Pokal in Empfang nahmen und danach ausgelassen auf dem Rasen feierten. Als drittes Team nach Deutschland (1972/1974) und Frankreich (1998/2000) können sich die Südeuropäer gleichzeitig mit den zwei wichtigsten Titeln schmücken: Sie sind nun Welt- und Europameister. Zudem sind sie die erste Mannschaft, die nach einer Auftaktniederlage noch den ganz großen Coup landen konnte.

32 Jahre hatten die Holländer auf ein Finale warten müssen, die Spanier standen gar erstmals im Endspiel. Doch ein rauschendes Fußball-Fest wurde es nicht. Spaniens Königin Sofia und Kronprinz Felipe sowie Hollands Prinz Willem-Alexander und Prinzessin Maxima bekamen wenig «Majestätisches» zu sehen. Statt hoher Spielkunst erlebten die 84 490 erwartungsfrohen Zuschauer eine zum Teil üble Treterei mit zwölf Gelben Karten - so viele wie in keinem der vorangegangenen 18 Endspiele - und Gelb-Rot für den Niederländer John Heitinga (109.).

Erst in der Verlängerung, als beide Teams dem erbitterten Kampf um jeden Zentimeter Tribut zollen mussten, ergaben sich Räume und mehr Chancen. Bei einem Foul an Xavi (92.) gab Schiedsrichter Howard Webb zum Unmut der Spanier keinen Elfmeter. Cesc Fabregas (95.) scheiterte frei an Holland-Keeper Maarten Stekelenburg. Auf der Gegenseite verpasste Joris Mathijsen (96.) das ersehnte Tor, welches auch Jesus Navas (101.) verwehrt blieb. Iniesta avancierte dann mit einem Schuss ins linke untere Eck zu Spaniens WM-Held.

Der Europameister, bei dem Pedro im Angriff wie schon beim 1:0- Halbfinalsieg gegen Deutschland den Vorzug vor Fernando Torres erhielt, begann die Partie stürmisch. Sergio Ramos (5.) bot sich die frühe Chance zur Führung, doch Stekelenburg parierte den Kopfball des Außenverteidigers von Real Madrid in großem Stil. Bei einem weiteren gefährlichen Vorstoß des 24-Jährigen rettete Innenverteidiger Heitinga (11.). Nur 60 Sekunden später traf Spaniens Torjäger David Villa, der wie Wesley Sneijder leer ausging und den Goldenen Schuh für den besten WM-Torschützen Deutschlands Shootingstar Thomas Müller überlassen musste, das Außennetz.