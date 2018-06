Johannesburg (dpa) - Spanien ist zum ersten Mal Weltmeister. Zwei Jahre nach ihrem Sieg bei der Europameisterschaft gewannen die Iberer am Sonntag das WM-Finale in Johannesburg gegen die Niederlande mit 1:0 nach Verlängerung und eroberten auch die Krone des Weltfußballs. Vor 84 490 Zuschauern im Soccer City Stadion erzielte Andrés Iniesta in der 116. Minute das entscheidende Tor für Spanien. Die Niederländer gingen auch in ihrem dritten Weltmeisterschafts-Endspiel nach 1974 und 1978 als Verlierer vom Platz.

